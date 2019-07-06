MEB AÖL sonuçları için tarih verdi - AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2018 3. dönem sınavlarının (AÖL) ilk günü geride kaldı. 6-7 Temmuz tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen AÖL sınavları devam ederken, soru - cevap anahtarı ve AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündeme gelmeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
AÖL 3. dönem sınavlarının ilk iki oturumu 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın ardından öğrencilerin gözü AÖL soru - cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına çevrildi. MEB, yayınladığı takvimde AÖL 2018 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi daha önce duyurmuştu. Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanacak. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu ile erişim sağlanacak. İşte, AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili merak edilenler.
MEB'nin 2018-2019 takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖL 3. dönem soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. 2. dönem açık lise soru ve cevap anahtarı sınavın üzerinden 9-10 gün geçtikten sonra açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda AÖL 3. dönem cevap anahtarının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle