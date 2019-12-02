MEB AKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 AKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 8 Aralık 2019'da 81 il merkezinde tek oturumda yapılacak. Gözler şimdi MEB AKS sınav giriş belgelerinde. Peki, AKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? AKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan AKS kılavuzuna göre, sınava giriş şartlarını taşıyan adaylar, sınav ücretlerini yatırmaları halinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacak. İşte, 2020 AKS giriş belgesi hakkında ayrıntılar...
MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara sınav giriş belgesi düzenlenerek 02 Aralık 2019 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Söz konusu belgelerin gün içinde erişime açılması bekleniyor. Beklenti içinde olan adayların, yukarıdaki adresi verilen sayfayı takip etmesi gerekiyor.
Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (görev yaptığı ilde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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