MBSTS soru cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
MBSTS soruları ve cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, MBSTS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, MBSTS sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve detaylı bilgiler
MBSTS sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplar öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başlandı. Peki, ÖSYM'nin yayımlayacağı MBSTS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlar ve sorular hakkında tüm detaylar
MBSTS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen MBSTS'nin soruları ve cevapları, 3 gün sonra sistem üzerinden açıklanmıştı. Bu bilgiler göze alındığında, MBSTS soru ve cevaplarının 16 Nisan Salı günü erişime açılacağı söylenebilir.
MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 7 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçları sistem girişi ile öğrenebilecek.
Sonuçlar, şu koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilecek;
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir:
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