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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

MBSTS soru cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MBSTS soru cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

MBSTS soruları ve cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, MBSTS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, MBSTS sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve detaylı bilgiler

MBSTS sonuçları ile birlikte sorular ve cevaplar öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başlandı. Peki, ÖSYM'nin yayımlayacağı MBSTS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlar ve sorular hakkında tüm detaylar

MBSTS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen MBSTS'nin soruları ve cevapları, 3 gün sonra sistem üzerinden açıklanmıştı. Bu bilgiler göze alındığında, MBSTS soru ve cevaplarının 16 Nisan Salı günü erişime açılacağı söylenebilir.

MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 7 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçları sistem girişi ile öğrenebilecek.

Sonuçlar, şu koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilecek;

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir:

MBSTS soru cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak

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