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    Mayıs ayı utanç raporu

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    05.06.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mayıs ayında 37 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğünü, 17 kadının cinsel saldırıya maruz kaldığını ve en az 23 çocuğun da cinsel istismara uğradığını açıkladı. En çok kadın cinayetlerinin işlendiği iller Bursa, Edirne ve İstanbul oldu. Platformun verilerine göre, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 39 kadın hayatını kaybetmişti.

    Mayıs ayı utanç raporuKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu medyadan derlediği rakamları her ay rapor halinde yayınlıyor. Bu ayki rapora göre, 37 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 

    Mayıs ayında işlenen cinayetlerden 14’ünün faili tespit edilemedi. Kadınlardan 10’unu kocası, 6’sını akrabası, 4’ünü oğlu, 2’sini ayrıldığı erkek arkadaşı ya da kocası, 1’ini ise babası öldürdü. Kadınların 14’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i asılarak ve 1’i darp edilerek öldürülürken, 14’ünün nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

    BEBEĞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

    Kars’ta 9 aylık hamile Sezen Alkan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Sezen Alkan’ın sezaryenle alınan bebeği yaşam mücadelesi veriyor. Konya’da 69 yaşındaki Ayşe Saçıkaralı’nın parçalanmış bedeni bir dere yatağında bulundu. Eskişehir’de Derya Kuru, Ankara’dan birlikte araçla yola çıktığı Hayati Gür tarafından ateşli silahla araç içerisinde öldürüldü. Kuru’yu öldüren katil Hayati Gür sonrasında da intihar etti.

    Kastamonu’da 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından kesici aletle öldürüldü. Bursa’da cinayetten hükümlü 34 yaşındaki Mehmet Alparslan, cezaevinden izinli çıkıp evli olduğu Çiğdem Alparslan’ı kesici aletle öldürdü.

    Yozgat’ta 49 yaşındaki Mühibe E., evli olduğu Hasan E. tarafından uyurken ateşli silahla 8 el ateş etmesi sonucu öldürüldü.

    BEBEĞE İSTİSMAR

    Antalya’da düştü denilerek hastaneye götürülen 2.5 yaşındaki Suriyeli bebeğe istismar uygulandığı tespit edildi, bebeği hastaneye getirenler gözaltına alındı. Adıyaman’da sokak ortasında 11 yaşındaki çocuk okul servisini beklerken oradaki esnaf İlyas B. tarafından taciz edildi.

    Etiketler: Kadın cinayeti , kadına şiddet
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