Maydanozun faydaları neler? İşte maydanoz kürü tarifi

Düz ya da kıvırcık yapraklarıyla maydanoz dünyanın en çok kul¬lanılan bitkilerindendir. Birçok Orta Doğu, Avrupa ve Amerika yemeğinin vazgeçilmez içeriğidir. Maydanoz aynı zamanda neredeyse her lokanta yemeğinde bulunur ve bu nedenle dik¬kati çekmez. Eski Yunan’da maydanoza çok daha fazla saygı duyulurdu. Maydanozu ölümle ve nisyanla ilişkilendirirler; ölüme dair bir kutsallığı olduğunu düşünürlerdi. Yüzyıllar boyunca maydanoz birçok batıl inanca konu edildi. Düşmanınızın ismini söylerken maydanoz dalı koparırsanız onun sonunu getirmiş olurdunuz. Maydanozu başka yere dikmek, birine vermek ya da aşıkken koparmak peşinden felaketi getirirdi. May¬danoz mutfaklarda ilk Romalılar tarafından kullanıldı ve ekimi kuzeye ve doğuya doğru yavaşça yayıldı. Orta Çağ’da maydanoz salata malzemesinden tıbbi bitkiliğe terfi etti.

Orta Çağ Avrupası’nda maydanoz manastır bahçelerinin vazgeçilmez bitkilerindendi. Ciğer ve böbrek¬lerle ilgili hastalıklar için yaygın olarak kullanılırdı; aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu, gut, karamsarlık ve ödeme iyi gelirdi. Bu bitki adet sorunlarını giderme ve emziren annelerin süt akışını arttırma amacıyla da kullanıldı. Ezilmiş maydanoz yapraklarından yapılan lapa burkulma, berelenme, şişme ve böcek ısırığı için birebirdi. Maydanoz tohumlarının sıcak suda demlenmesiyle yapılan çay, hazımsızlık, mide gazı ve şişmeden muzdarip olan hastalara verilirdi.

MAYDANOZUN FAYDALARI

Günümüzde maydanoz hâlâ idrar yolu enfeksiyonu gibi sağlık sorunları için kullanılır. Modern bitkisel tedavide may¬danoz diyüretik özelliği nedeniyle önemsenir. Maydanoz kökü bitki uzmanları tarafından sistit ve üretrit gibi idrar yolu rahatsızlıkları için önerilir. Maydanoz aynı zamanda böbrek taşı tedavisi için, hazımsızlık için, adet döngüsünü normalize etmek için ve kas ağrılarını ve sert¬liğini arttıran atıkları temizleyerek romatizmal durumları hafifletmek için kullanılır. Maydanoz yaprağı preparatları tahriş olmuş deri ve gözlere de iyi gelir.

MAYDANOZ KÜRÜ

Bir blendırda taze ve doğranmış yarım mangoyu yarım bardak taze ve yıkanmış kıvırcık maydanozla ya da düz İtalyan maydanozuyla karıştırın. Üzerine 2 bardak soğuk su ekleyin. Karışım bulamaç haline gelene kadar karıştırın. Daha farklı ya da tatlı içecekler için mangonun yanı sıra yarım muz da ekleyebilirsiniz. Istenilen kıvamı elde etmek için yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz.



Kullanım Şekli

GIDA: Maydanoz öncelikle bir gıda maddesidir; birçok kültürde yer alan, taze ya da kurutulmuş olarak tüketilen bir bitkidir. Birçok tıbbi etkisi gıda alımı yoluyla gerçekleşiyor olabilir ancak yine de tıbbi durumlarda daha yüksek dozda alımı tavsiye edilir. Örneğin idrar yolu rahatsızlıklarında günde 6 gr maydanoz yaprağı ya da kökü yemek gerekir.

TENTÜR: Genel olarak maydanozun alkol bazlı eks¬treleri ya da tentürleri günde 3 defa 1-2 ml alınır.

KAPSÜL: Günde 3 defaya kadar 450 ila 900 mg maydanoz yaprağı.

ÇAY: 2-3 yemek kaşığı maydanoz yaprağının üze¬rine 1 bardak kaynar su ekleyin. 5 dakika bekleyip süzün ve günde 3 defa için. Eğer isterseniz çayı tatlandırabilirsiniz.

Uyarılar

Maydanoz hem adet akışını hem de rahmi canlan¬dırabilir; bu nedenle kullanımı hamile kadınlar için uygun değildir. Maydanoz güneş ışığıyla beraber deriyi tahriş edebilir ve kızarıklığa neden olabilir; özellikle de açık tenli kişilerde. Maydanozun böbrekler üzerine olan etkileri böbrek hastaları tarafından dikkatli kullanılmasını gerektirir. Ani bir tansiyon düşmesine yol açmamak için mayda¬nozun aynı zamanda tansiyon ilaçlarıyla beraber alımına da dikkat etmek gerekir.