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    Marmaris'teki yangında sürpriz gelişme... Kimse bunu beklemiyordu

    İHA
    02.05.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkardığı ortaya çıktı.

    İçmeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

    Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kutularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları, güvenlik kamera kayıtları ve olay yerindeki deliller toplandı. Çalışmalar gece boyunca sürdü.

    Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkardığı anlaşıldı. Çocuklar polise, “3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık” dedi.

    Etiketler: Marmaris , yangın , Çocuk , gündem
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