Marmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık
GeriGündem Marmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.08.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Marmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık

Muğla'da kiralanan kişilerce çalındığı öne sürülen iki milyon dolar değerindeki teknenin bulunması için İnterpol'e bildirimde bulunuldu. Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. İlk defa bu kadar bilgi toplandı. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler" açıklamasını yaptı.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait "Ghost 3" isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz'da yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandı. Şüpheliler, takip cihazını sökerek bir koydaki sala bağladıkları yatla ortadan kayboldu. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz'da kiralama süresi dolmasına rağmen teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine teknenin bulunması ve şüphelinin yakalanması için İnterpol ile bağlantıya geçti.

Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, şirketlerinin bünyesindeki Türkiye'nin en modern, kaliteli yat charter teknelerinden birinin çalındığını söyledi.

Çalınan teknelerinin arkasından ciddi bir takip yapıldığını belirten Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler ama ilk defa bu kadar bilgi toplandı. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz, mutlaka bulacağız." diye konuştu.

Hırsızlığı Akdeniz'de uzun zamandır konuşulan çok profesyonel bir korsanlık suç örgütünün gerçekleştirdiğini savunan Pekşen, bu suç örgütünün kaçırdığı teknelerin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Marmarisi karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık

"BİRDEN ÇOK PASAPORT KULLANIYORLAR"

Akdeniz'de yılda ortalama 50 tekne çalındığını öne süren Pekşen, "Bunlar da çok kıymetli, değerli turistik tekneler. Çalınan teknelerin başka ülkelerde çalıştırıldığı bilgileri geliyordu. Bizde maalesef bu olayla muhatap olduk. Birden çok pasaport kullanıyorlar. Pasaportları bir gün kullanıp otellerde bir günden fazla kalmıyorlar. Kaldıkları yerde sürekli nakit ödeme yapıyorlar."dedi.

Pekşen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknenin bulunması, hırsızların yakalanması için çok gayretli ve iyi niyetli çalıştığını bildirdi.

Türkiye'nin herkesin güvenerek teknesini getirebileceği çok sayıda marinası, çok sayıda üreticisi ve bakım teknik servisi olan bir ülke olduğuna işaret eden Pekşen, "Deniz turizminde iddialı bir ülkeyiz. Onun için şu gerçek herkesin kafasına yerleşmeli, hiç kimse Türkiye'den tekne çalamaz. Türkiye'den tekne çalmanın bedeli çok ağır olacaktır. Buradan alınıp götürülen bir tekne başka yerlerde kullanılamaz. Türkiye buna izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Hırsızlığın şirkete zararının 2 milyon dolar olduğunu belirten Pekşen, "Bunun ötesinde teknenin çok sayıda rezervasyonları var. Rezervasyonların yeniden planlanarak müşterilerin gönüllerinin alınması, bize olan güvenlerinin ayakta tutulması için olağan üstü çaba gösteriyoruz. Tüm müşterileri arayıp bilgilendirdik. Tekne bulunamadığı takdirde başka teknelerle kendilerini tatil olanaklarını devam ettirmek istiyoruz. Bize manevi zararı çok ağır oldu." şeklinde konuştu.

Marmarisi karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hostes sevgilisi öldü... Pilot kendini böyle savundu
Ağrısı arttı, doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti, ailesi bile inanmadı
Gözlerini kırpmadan izlediler, gözyaşlarına boğuldular
Balıkçı dayağı... 20 kişi saldırdı 25 dikiş atıldı