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    Marmaris’e sezonunun ilk turist kafilesi İran’dan

    İHA
    17.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Marmaris’e 2018 sezonun ilk turist kafilesi İran’dan geldi. Nevruz Bayramını fırsat bilen yaklaşık 8 bin turist tatillerini Marmaris'te geçirecek.

    Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen İranlılar soluğu Türkiye’nin güneyindeki tatil merkezlerinde aldı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Dalaman bölgesine 2018 sezonun ilk turist kafilesi geldi. Sabah 07.00 sıralarında tur otobüsleriyle ilçeye gelen turistler rezervasyon yaptırdıkları otellere yerleştirildi. İlk turist kafilesini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı karşıladı.

    Kırlı, sezonun ilk turist kafilesini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek "Nevruz Bayramı nedeniyle İran’dan gelen ilk kafileyi kabul etmiş bulunuyoruz. Nevruz Bayramı süresince, 8 bin İranlı turisti ağırlayacağız. İran’da yıl boyunca bölgemize gelecek 40 bin turist var. Umarım bu rakamları geçen turist sayılarını da ağırlarız" dedi.

    2018 sezonuna ilişkin umutlu konuşan Kırlı şunları söyledi:
    "2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış beklemekteyiz. Bu yıl 2015 yılı sayılarını yakalama düşüncesindeyiz, şuan veriler de onu işaret ediyor. Bölgemizde yaklaşık 1 buçuk milyon turisti ağırlayacağız, bunun büyük bir kısmını da Marmaris’te ağırlayacağız."

    Bu yıl turist sayısının yanı sıra gelirde de artış beklediklerini kaydeden Kırlı, "2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22’lik bir artış vardı. Ancak, katma değer anlamında pek bir gelir elde edilemedi. Ancak 2018 verileri, erken rezervasyon indirimlerinin sonlandırılması, bu sezonda 2014 ve 2015 rakamlarını yakalayacağımızı görüyoruz. Sektörümüz, özellikle de konaklama sektörümüz, bekledikleri hedefleri yakalayacaklardır" dedi.

    Nevruz Bayramını Türkiye’de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler ise Marmaris’te bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

    Marmaris’e sezonunun ilk turist kafilesi İran’dan

    Marmaris’e sezonunun ilk turist kafilesi İran’dan

    Etiketler: Muğla , Marmaris , turist , turist kafilesi , İran , yaz sezonu , İranlı turist , Nevruz Bayramı , Ali Kırlı , gündem
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