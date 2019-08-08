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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Marmara'da can pazarı... Şişme botla 5 saat kurtarılmayı beklediler

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Marmara'da can pazarı... Şişme botla 5 saat kurtarılmayı beklediler

Yalova'nın Fıstıklı Köyü sahilinden şişme botla denize açılıp şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi, deniz otobüsüne çekilerek kurtarıldı. Armutlu-Mudanya arasındaki Bozburun açıklarında saatlerce sürüklenen bottaki 2 genci, Yenikapı - Güzelyalı seferi yapan İDO personeli kurtardı.

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  • Şişme botla Marmaranın ortasında 5 saat
  • Şişme botla Marmaranın ortasında 5 saat
  • Şişme botla Marmaranın ortasında 5 saat
  • Şişme botla Marmaranın ortasında 5 saat
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalova’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (33) ve T.G. (28) isimli 2 vatandaş serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı Köyü sahiline gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açılan 2 vatandaşı dalgalar sürüklemeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Güzelyalı'da konumlanan sahil güvenlik botu Yalova'da denizde kaybolan genci arama faaliyetine devam ettiği için Bursa - İstanbul arası seferlerini yapan İDO gemilerine durum bildirilip denizde kaybolan şahsın görüldüğü anda haber verilmesi istendi.

Denizde 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi önce Güzelyalı - Yenikapı seferini yapan Orhangazi-1 feribotu tarafından Mudanya açıklarında fark edildi. Ancak arabalı feribot kaptanı, feribotun büyük olması ve şişme bota yaklaşmasının tehlike arz edebileceği için durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yoluna devam etti.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bottaki 2 vatandaşa ulaşana kadar olası bir sürüklenmenin önüne geçebilmek ve vatandaşların acil kurtarılması için yakın konumda olan Piyalepaşa Deniz Otobüsü personelinden şahısları almalarını söyledi.

Üzerindeki 2 vatandaşla şişme bota ulaşan İDO yolcu gemisi, motoru durdurarak şişme bota yaklaştı. İlk olarak şişme bottaki vatandaşlara ip atarak ulaşan İDO personeli, şişme botu yavaş yavaş kendine çekerek yaklaştırdı. Olası bir facia yaşanmaması için çok dikkatli hareket eden personel, şişme botun yanaşmasıyla denizde mahsur kalan 2 vatandaşı deniz otobüsüne alarak kurtardı. Feribotun misafirhanesine alınarak dinlendirilen vatandaşlar, daha sonra Güzelyalı iskelesine bırakılarak ailelerine teslim edildi.

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