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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
12.05.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Marmara Denizi’ndeki ’kırmızı gelgit’ havadan görüntülendi

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Marmara Denizi’ndeki ’kırmızı gelgit’ havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ sahilleri yılda birkaç kez yaşanan ’kırmızı gelgit’ ile yine turuncuya boyandı. Marmara Denizindeki kirliliğin en önemli göstergesi olan kırmızı gelgit havadan görüntülendi. Hidrobiyolog Levent Artüz, "Marmara Denizi bize artık yüzünü kızartıyor" dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Tekirdağ Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni olan Kadir Aksoy, yamaç paraşütü açısından popüler yerlerden biri olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı, Uçmakdere ve Ganos Tepesi’nden uçuşlar yapıyor. Aksoy, son uçuşu sırasında Marmara Denizinin Tekirdağ sahillerindeki kırmızı gelgiti de görüntüledi. Bölgede yamaç paraşütü eğitmeni olması nedeniyle sürekli olarak paraşütle atlayış yaptığını belirten Aksoy, "İlginç bir görsel oluşturan böyle bir manzaraya karşı kayıtsız kalamadım ve görüntüledim. Ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Bu durum sahil boyunca devam ediyor" diye konuştu.

Marmara Denizi’ndeki ’kırmızı gelgit’ havadan görüntülendi

’MARMARA BİZE YÜZÜNÜ KIZARTIYOR

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmezi (MAREM) Projesi lideri hidrobiyolog Levent Artüz, turuncu görüntünün ’red tide’ (kırmızı gelgit) olarak adlandırılan bir reaksiyon olayı olduğunu ve yılda birkaç kez tekrarladığını söyledi. Artüz, 1980’lerden sonra oluşan bu durumun, kirliliğin en direkt bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Marmara Denizi artık bize yüzünü kızartıyor" dedi.

RED TIDE (KIRMIZI GELGİT) NEDİR?

Bu biyolojik oluşum, genellikle ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında sıcak sularda görülüyor. Çoğunlukla bazı canlı türlerinin sürü halinde hareket etmesi nedeniyle oluşuyor. Bu sürüler bulundukları suya kırmızı bir renk veren ve zaman zaman öldürücü bir etkiye de sahip olan toksin salgılıyorlar. Bu toksinlerin yoğunluğuna göre su renk değiştiriyor.

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