Mardin'de vicdanları sızlatan görüntü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMardin'de vicdanları sızlatan görüntü!
GeriGündem Mardin'de vicdanları sızlatan görüntü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
14.02.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Mardin'de vicdanları sızlatan görüntü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi, eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıttı. Olayı gören bir hayvansever, vicdanları sızlatan görüntüye tepki göstererek durumu cep telefonuna kaydetti.

Mardin’in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde'de bir kişi, yanında gezdirdiği eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıtması vatandaşların tepkisini çekti. İlçede esnaflık yapan Melek Akarmut, eşeğe işkence edilmesine sessiz kalmadı. Bu kişilere tepki gösterip peşinden koşan Akarmut, tüm bu anları cep telefonuna kaydetti.

“OLAYI GÖRDÜM VİCDANIM SIZLADI”

Akarmut, eşeğin yürümekte bile güçlük çektiğini gördüğünü ve vicdanının sızladığını söyledi. Akarmut, “Hayvanı gördüm üzerinde iki çekyat vardı ve zor yürüyordu. Arkalarından nasıl koştum bilmiyorum, görüntüledim. Hayvan az ileri gittiğinde düştü ve eşyalar kırıldı. Her yere şikayette bulundum. Gereken işlemleri yapacaklar. Bağırmaktan sesim kızıldı.

Valimiz son model bir barınak ve hayvan hastanesi yapması gurur verici. 600 hayvana hizmet veriliyor. Bir hayvana bu eziyeti yapan Mardinli olamaz. Bu görüntüler hiç hoş değil. Yaralı bir hayvan gördüğümde barınağı ararım ve hemen müdahale ederler. Evimden her gün hayvanlar için mamalar getiririm. Hayvanların bize zararı yok ama bizim hayvanlara zararımız var. Mardin’de birçok insan hayvanlara destek oluyor, ilk kez bu manzara ile karşılaştım ve çok üzüldüm” dedi.

Akarmut, eşeğe işkence yapan zanlıyı gerekli kurumlara şikayet ettiğini ve yakalanması için çalışmalara başlandığını belirterek, bu tarz hareketlerde bulunanların cezalarını çekmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu... Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Osmangazi Köprüsü'nde hareketli anlar... Gitar kılıfı içine saklamışlar

O geceyi anlattılar: 'Gitme, ne olur gitme'