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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
22.10.2018 - 06:10, Son Güncelleme:

Mantar toplarken kaybolan çift bulundu: 'Bizi nasıl buldunuz'

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Mantar toplarken kaybolan çift bulundu: 'Bizi nasıl buldunuz'

Sinop'ta ormanlık alana mantar toplamak için giden Ayten (69) ve Fevzi (69) Başar çifti 11 saat sonra yaklaşık 13 km uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Yaşlı çift ekipleri gördüklerinde 'Bizi nasıl buldunuz' diye sordu...

Sinop Off-Road Kulübü Derneği 2. Başkanı Özkan Aydemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mantar arayan çiftleri bulduk. Akşam 21.30’da gelen haber üzerine gittik. Yaklaşık 3 buçuk saatlik çalışma ile mantar arayan arkadaşları bulduk. Sağ salim de yetkililere teslim ettik. Bizi gördüklerinde çok sevindiler. İlk sordukları soru 'bizi nasıl buldunuz' oldu. Gayet normallerdi. Sadece bulunmayı bekliyorlardı" dedi.

KAYIP İHBARI GELDİ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Mantar toplamak için, Boyabat’tan Sinop’a gelen çift, Akliman mevkiinde ormanda mantar ararken yolunu kaybetti. Yağmurun da yağması ile ormanda mahsur kalan çift saat 18.00 civarında 155 Polis İmdat’ı arayarak kaybolduklarını ifade etti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ekipleri, 112 Sağlık ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonuç vermeyince AFAD bölgeyi iyi bilen Sinop Off-Road Kulübü Derneğinden yardım istedi. Olay yerine saat 21.30 civarında gelen Sinop Off-Road Kulübü Derneği üyeleri yaklaşık 10 kişilik ekip ile arama çalışmalarına devam etti.

Bir taraftan da jandarma köpekleri ile aranan Fevzi ve Ayten çifti saat 00.50’de Off-Road Kulüp üyeleri tarafından bulundu. Fevzi ve Ayten çiftine ilk sağlık müdahalesi olay yerinde hazır halde bekleyen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Çift sağlık kontrollerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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