Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var...
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
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