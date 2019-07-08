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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MANİSA (İHA)
08.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Manisa'da bomba paniği! Gerçeği öğrenen şaştı kaldı...

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işlek bir caddede üzerinde kablolar ve içinde sıvı bulunan şişeler polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çöpün yanına bırakılan bomba görünümlü düzeneğin bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deney düzeneği olduğu ve temizlik sırasında çöpün yanına bırakıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde çöp bidonunun yanında üzerinde kabloların bulunduğu ve yalıtımlı folyo ile sarılı düzeneği gören cadde üzerinde görevli trafik polisi durumu haber verdi. Trafik polisi tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ise kahvehaneden söyledikleri çayları içerek olayı izlemesi dikkat çekti. Ekiplerin vatandaşları uzaklaştırmasının ardından özel kıyafetler giyen bomba imha uzmanı, düzeneğin yanına gelerek incelemelerde bulundu. Bir tehlike olmadığının anlaşılması üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından bomba görünümlü düzenek toplandı.

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından bomba görünümlü düzeneğin bölgede bulunan bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deneylerde kullanılan düzenek olduğu anlaşıldı. Lisenin yaz tatiline girmesi sonrası tadilat yapıldığı sırada okulun hizmetlileri tarafından deney düzeneğinin çöp bidonlarının yanına konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir öğretmen ve bir hizmetlinin ifadesi alındı.

Manisada bomba paniği Gerçeği öğrenen şaştı kaldı...


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