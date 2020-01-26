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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

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Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Manisa'da 22 Ocak akşamı meydana gelen Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre dün saat 20.49'da merkez üssü Akhisar ilçes olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan depremle birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, bir süre bekledikten sonra yeniden evlerine girdi.

Bu depremin ardından bugün saat 12.00'ye kadar bölgede, büyüklükleri 1.5 ile 3.9 arasında değişen 115 sarsıntı daha kaydedildi.

Manisada artçı sarsıntılar sürüyor

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