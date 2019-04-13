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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Maltepe’de 1089 sandıktan 532’Sİ sayıldı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Maltepe’de 1089 sandıktan 532’Sİ sayıldı

AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine Maltepe 2’nci İlçe Seçim Kurulu kararıyla Maltepe’de kullanılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Geçtiğimiz gün verilen kararla 2 masada devam eden sayımın 12 masaya çıkartılmasının ardından sayım işlemi hızlandı. Dün akşam itibarıyla 1089 sandıktan 532’si sayıldı.

Sayım işlemini takip eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bugüne kadar 2 masada sayım yapıldı. Ancak AK Parti ve MHP birlikte hareket ederek çalışan sayısını çoğaltma talebimizi kabul etmediler. İlçe başkanımız yazılı dilekçe verdi ve bu yazılı dilekçe uyarınca İl Seçim Kurulu’na gönderildi. İl Seçim Kurulu’na aynı zamanda buradaki İlçe Seçim Kurulu da dilekçe verdi. Mevcut olan iki seçim kuruluyla birlikte sayımın 20 gün sürebileceğini, bu sebeple sayımın hızlı, süratli, eşitlikçi ve adil bir şekilde bitirilmesi için yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulundu. Personel görevlendirilmesi yapılıp masa sayısı toplam 12’ye çıkartıldı. Farkın kapatılması mümkün değil.” dedi. Akşam saatlerinde, sayım sürecinde yer alan ve kurul sayısının artırılması kararının kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmediğini belirten bazı partililer, görevli hâkime tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis, salona girerek olaya müdahale etti.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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