Maltepe’de 1089 sandıktan 532’Sİ sayıldı
AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine Maltepe 2’nci İlçe Seçim Kurulu kararıyla Maltepe’de kullanılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Geçtiğimiz gün verilen kararla 2 masada devam eden sayımın 12 masaya çıkartılmasının ardından sayım işlemi hızlandı. Dün akşam itibarıyla 1089 sandıktan 532’si sayıldı.
Sayım işlemini takip eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bugüne kadar 2 masada sayım yapıldı. Ancak AK Parti ve MHP birlikte hareket ederek çalışan sayısını çoğaltma talebimizi kabul etmediler. İlçe başkanımız yazılı dilekçe verdi ve bu yazılı dilekçe uyarınca İl Seçim Kurulu’na gönderildi. İl Seçim Kurulu’na aynı zamanda buradaki İlçe Seçim Kurulu da dilekçe verdi. Mevcut olan iki seçim kuruluyla birlikte sayımın 20 gün sürebileceğini, bu sebeple sayımın hızlı, süratli, eşitlikçi ve adil bir şekilde bitirilmesi için yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulundu. Personel görevlendirilmesi yapılıp masa sayısı toplam 12’ye çıkartıldı. Farkın kapatılması mümkün değil.” dedi. Akşam saatlerinde, sayım sürecinde yer alan ve kurul sayısının artırılması kararının kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmediğini belirten bazı partililer, görevli hâkime tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis, salona girerek olaya müdahale etti.
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