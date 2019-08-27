Malazgirt’ten Fırat mesajı: 'Çok yakında karadan gireceğiz’

STİSMARA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar maalesef bugün zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Biz dik duracağız. Bu insanların, yavruların istismarına izin vermeyeceğiz.

KUDÜS’Ü GASPA ÇALIŞIYOR

Suriye’de katliam var, yıkım var. Rejim bir yandan, terör örgütleri bir yandan kendilerini destekleyenlerle birlikte her gün masum kanı döküyor, masum gözyaşı akıtıyor. Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa, Filistin’i adım adım işgale çalışıyor. Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyleri yapmak isteyen kara kalpli kara niyetli alçakları da unutmadık.

SAYGIYA LAYIK BİR TARAFI YOK

Siyasette, sporda, sanatta, kültürde ve daha pek çok alanda farklı tercihler saygı ile karşılanır. Ancak konu bekamız olunca farklı saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur.

ŞEHİTLERİMİZ MUKAYESE EDİLMEZ

Siyasette makamlar, mevkiler, unvanlar gelip geçicidir. Kalıcı olan geride hangi izlerin, eserlerin, başarıların, fedakârlıkların bırakıldığıdır. Güvenlik güçlerimiz her gün, her an hayatları pahasına bir mücadele içindedir. Şu anda Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3... İçeride ve dışarıda şu anda teröristleri inine kadar kovaladık mı? Kovalamaya devam edeceğiz. Unutmayın, bu arada tabi ki şehitlerimiz de var ama bizim şehitlerimiz hiç kimseyle mukayese edilmez.

PLANLARIMIZI HAYATA GEÇİRİRİZ

Suriye’de Fırat’ın doğusundan Irak sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Hiç endişe etmeyin. Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımız, jandarma kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi bu yolda devam ediyor. Birilerinin ‘dokunulamaz, girilemez, çözülemez’ olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine uygun şekilde hal yoluna koyuyoruz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diplomasidir, diyalogdur, uzlaşmadır, işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne âlâ. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkânına kavuşacağız.”

İDLİB İLE İLGİLİ SIKINTILARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Rusya ile işte 2 gün önce Sayın Putin ile bu meseleyi yakından istişare ettik ve yarın (bugün) Rusya’ya gidiyorum bir heyetle birlikte. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Pençe harekâtları, operasyonların sebebi bu. Irak Merkezi Hükümeti ve kuzeydeki yönetim yanında İran ile de işbirliği halinde yürüttüğümüz bu operasyonlar herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir. Bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam edecek.

ÖNCE AÇ DA BİR TARİHİ OKU

Ana muhalefetin başı, ‘Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var?’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var... Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyeceksin, öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da bir tarihi oku. Türkiye Doğu Akdeniz’de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız bunun adı başka şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizde CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rum’un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz.