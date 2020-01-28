Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı. Doğanyol ile Pütürge'deki bazı binalar yıkılırken enkaz altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok binada hasarın meydana geldiği 2 ilçe dışında Kale ilçesinde de hasarlı binalar olduğu görüldü. Kale'ye bağlı 574 kişinin yaşadığı Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evlerde çatlaklar oluştu.

Bahçe duvarları ile metruk yapıların yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, artçı sarsıntılarda çökebileceği endişesiyle evlerine giremiyor. Kaleliler, depremi çok şiddetli hissettiklerini evlerine girmeye korktuklarını söyledi.