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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MALATYA (AA)
25.02.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Malatya'da okul müdürünün darbedildiği iddiası 

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Malatya'da okul müdürünün darbedildiği iddiası 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okul müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü. Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube üyeleri olayı protesto etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir ilkokulun müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü.     

Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, darbedildiği iddia edilen müdürün görev yaptığı okulun önünde yaptığı açıklamada, eğitimcilerin Türkiye'nin dört bir yanında şiddete maruz kaldığını iddia etti.     

Okul müdürü Ergün Taşcı'nın da bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kaldığını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:     

"Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmaz, gerekli tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse öğretmene iadeyi itibarda bulunulmazsa şiddet hastalığı bütün toplumu saracak. Bu cennet vatan, cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacak. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli ile öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir."     

Söylemez, şiddet olaylarının öğretmenlerin ruh dünyasında yaralar açtığını ve mesleği verimliliğini düşürdüğünü belirterek, "Sorunun üstesinden gelmek için sorumluluk almak elzemdir. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Sendika olarak Taşcı ve saldırıya uğrayan tüm eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, şiddete başvuranları kınıyoruz." dedi.     

İsmi öğrenilemeyen velinin, kaynaştırma öğrencisi çocuğunun ders saatinin arttırılması için tartıştığı Taşcı'yı odasında darbettiği ileri sürüldü.     

Okul müdürü Taşcı'nın bir günlük iş göremez raporu aldığı ve zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.     

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