Makam aracına ‘yerli’ talimatı
TAŞIT Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
Taşıt Kanunu kapsamında edinilecek taşıtların menşesinin, silindir hacimlerinin ve diğer niteliklerinin belirlenmesine dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Kamu Başdenetçisi, üniversite rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay 2’nci başkanı ve başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava kuvvetleri kurmay başkanlıkları, ordu, kolordu, tümen, donanma, Hava Kuvvet ve yurtiçi bölge komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, general veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar ile bakanlık müsteşarları, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürlükleri ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı başkanlıklar ve idarelerin yurtdışı teşkilatları için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecek. Bunların dışında, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
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