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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-
02.08.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

'Döner bıçağını nereden aldı?'

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'Döner bıçağını nereden aldı?'

Aydın E Tipi Cezaevi’nde hastaneye sevk isteğini kabul etmediği için mahkum Erkan Aslan (37) tarafından vücudunun 4 yerinden döner bıçağı ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dr. Yunus Emre Baba’nın (32) hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olayın ardından cezaevinden firar eden Aslan’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ''Biz bile cezaevine ziyarete gittiğimizde her şeyi dışarıda bırakırken, o mahkum döner bıçağını nereden aldı'' diye tepki gösterdi?

Gasp, yaralama ve uyuşturucu madde satmak suçlarından Aydın E Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Erkan Aslan, dün saat 15.00 sıralarında rahatsızlanınca revire kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Yunus Emre Baba, mahkumun tedavisi için cezaevine çağrıldı.

İddiaya göre, kalbinde ağrı olduğunu belirterek hastaneye sevkini isteyen Aslan’ın bu talebini Dr. Baba, geri çevirdi. Bunun üzerine öfkelenen Aslan, Dr. Baba’nın üzerine yürüyüp, yanında getirdiği sanılan döner bıçağı ile saldırdı.

Kaçmaya çalışan Dr. Baba, Aslan’ın gelişi güzel salladığı döner bıçağı darbeleri ile kalça ve baldırlarındaki toplam 4 yerinden yaralandı. Yaralanan doktor, cezaevi yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, mahkum Aslan firar etti.

"DÖNER BIÇAĞINI NEREDEN ALDI?"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Genç meslektaşımız halen daha yoğun bakımda. Ancak şu an itibari ile ’hayati tehlikeyi atlattı’ diyebiliriz. Ama dediğim gibi henüz yoğun bakımdan çıkmadı. Arkadaşlarımız bugün kontrollerini yapıp ona göre bir değerlendirme yapacaklar. 4 bıçak darbesi var. 2’si sol ve sağ kalçasında, 2’si ise sağ ve sol kalçanın altında, baldır bölgesinde. Olaydan saniyeler öncesinde mahkumun döner bıçağı ile üzerine yürüdüğünü görünce kendisini koruma refleksi ile kaçmaya başlıyor. Mahkum da arkasından döner bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiriyor. Meslektaşımız kaçamasaydı Allah korusun daha üzücü bir durum yaşanabilirdi. Yüksek güvenliği olduğunu düşündüğümüz cezaevi şartlarında bir döner bıçağı nasıl oraya getirilip bir hekime saldırıda bulunulabiliyor? O da irdelenmesi gereken bir konu. Biz bile cezaevine ziyarete gittiğimizde her şeyi dışarıda bırakırken, o mahkum döner bıçağını nereden aldı" dedi.

Öte yandan jandarma ve polis, olayın ardından cezaevinden firan eden mahkum Erkan Aslan’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mahkum, doktoru bıçaklayıp firar etti
Mahkum, doktoru bıçaklayıp firar etti
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