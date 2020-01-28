Mahkemeden akıllı ilaç kararı

Akıllı ilaç’ olarak ‘Tecentriq’in kanser hastasına bedelsiz olarak verilmesini reddeden yerel mahkeme kararını kaldırdı.Dava dosyasına göre Mehmet Karataş’a 19 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Karataş’a dört seans kemoterapi yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. Tümörde küçülme olmaması ve yenik kemik metastazı oluşması sebebiyle halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen ‘Tecentriq’ (Atezolizumab) adlı ilaç reçete edildi. Karataş, ilacın SGK tarafından karşılanmasını istedi.

SGK ÖDEMEDİ

Ancak SGK, Sağlıkta Uygulama Tebliği Sosyal (SUT) ve/veya ekli listelerde yer almadığı gerekçesi ile talebi kabul etmedi. Karataş’ın avukatları Ankara 5. İş Mahkemesi’ne dava açarak, tedbir talebinde bulundu. Ankara 5. İş Mahkemesi bu talebi reddetti. Karataş’ın avukatları, yerel mahkemenin kararı için İstinaf başvurusunda bulundu. İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, 22 Ocak tarihli kararında, birçok yerel mahkemenin benzer davalarda tedbir kararına hükmettiği hatırlatmasında bulunarak, Ankara 5. İş Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verdi.