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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
26.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Mahallenin gençlerine ‘yavaş geç’ dedikleri için dehşeti yaşattılar

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Kağıthane’de ‘şehir magandaları’ kendilerine yavaş geç dedikleri gerekçesiyle gençlere kurşun yağdırdı. Magandaların silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaralarken olayda şans eseri ölen olmadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da Kağıthane, Nurtepe Mahallesi’nde 24 Kasım Cumartesi günü yaşanan olayda iddiaya göre, gece saatlerinde halı sahadan çıkan bir grup genç sokakta sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından hızla geçen bir otomobilin arkasından ‘yavaş’ diye seslenmelerinin ardından olanlar oldu. Bunu duyan otomobildeki şahıslar aracı durdurarak geri geri gençlerin yanına geldi. Otomobilin camını indiren şahıslardan biri yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açıp gaza bastı. Çıkan kurşunlardan biri gençlerden birinin bacağına isabet etti. Ne olduğunu anlamayan gençler kendilerine ateş açan otomobilin peşinden koşmaya başladı. Takip edildiklerini gören otomobildeki magandalar aracı durdurarak silahlarıyla aşağı indi. Arkalarından koşan gençlerin üzerine ‘şehir magandaları’ ikinci kez ateş açtı. Kendilerine ateş açıldığını gören gençler ise can havliyle kaçışmaya başladı. Yaşanan panik anları ise sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

PLAKALARI SÖKÜP KAÇTILAR

Sokak ortasında terör estiren şehir magandalarının yakalanmamak için otomobilin plakalarını söktüğü anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri arkadaşlarının sokaktaki gençlere dehşet yaşattığı esnada yakalanmamak için otomobilin plakalarını söktüğü görüldü. Plakaları söken 3 şüpheli araca binerek kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, EŞKALLER TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek çalışmalarını hızlandırdı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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