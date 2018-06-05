"Mağduruz" dediler eylem yaptılar: Aksi takdirde...

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun hizmete alınması nedeniyle mağdur olduklarını ve bu nedenle İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptıklarını belirten Yılmaz, belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti.

"376 ARACIMIZLA EYLEM..."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu başkanlığında Ulaşım Daire Başkanlığının Merter'deki binasında bir toplantı yaptıklarını belirten Yılmaz, "Burada bizim sorunlarımızın çözüleceği sözünü verdiler. Bir hafta sonra tekrar bizimle toplantı yapacaklar. Eğer toplantıda sorunlarımızı çözecek bir karar çıkarsa, eylem yapmayacağız. Aksi takdirde 376 aracımızla eylem yapacağız." dedi.

"SONRAKİ TOPLANTIYI BEKLİYORUZ"

İBB yetkililerinin kendilerini dinlemeleri üzerine esnafın bugünkü eylemini bitirme kararı aldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize bir söz verildiği için eylemi sonlandırdık. Bizden sonra belediyede, Genel Sekreter Yardımcısı Karaismailoğlu, daire başkanı, toplu ulaşım müdürü ve diğer yetkililer toplantı yaparak bu konuyu görüştüler. Bir hafta sonraki toplantıyı bekliyoruz."

“YOĞUN OLAN HATLARA DAĞILALIM”

Harem -Gebze hattında 3 minibüsü çalışan Hakan Kurnaz, “Kadıköy–Tavşantepe metro hattı açılınca, yolcu sayımız azaldı. Şimdi Gebze–Halkalı arası tren hattı bitince, bizim de yolcu taşımamız bitecek. Bizim bu hatlar açıldıktan sonra, dikey olarak metroya ve metrobüse yolcu taşımamız gerekiyor. Amacımız bağcıyı dövmek değil. Devletimizin yaptığı hizmetlere karşı olma hakkımız yok” dedi.

Gebze–Harem hattında çalışan Nedim Aykut Altınbaş da, kendilerinin günde 200 yolcu taşırken diğer hatlarda 800–900 yolcu taşındığını öne sürüp, “Yoğun olan hatlara birim araçlarımızı 3-5 dağıtsalar, sorun çözülür. Örneğin, Zümrüt Evler – Meltepe, Pendik – Aydınlı gibi, Anadolu ve Avrupa yakasında bir sürü hat var.

İBB kamera sistemiyle günde ne kadar yolcu taşındığını görüyor. Taksicilerin işini çözdüler, otobüsçülerin işini çözdüler, sıra bizde. Seçim arifesinde bizim işimizi de çözmelerini istiyoruz. Eylem en son çare oldu. Gerekli mercileri başvurularımız mevcut” diye konuştu.

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