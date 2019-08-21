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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Elazığ'daki TV ekibinin o görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'

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Mahsur kaldıkları mağaradan 6 saatlik çalışma ile kurtarılan TV ekibinin çektiği görüntülerde hem yaşadığı zorluklar hem de mağaranın doğal güzelliği kameralara yansıdı. Yaklaşık 160 metre aşağı inen ve yukarı çıkarken zorlanan ekipten Metin Erol’un görüntülerde ‘150 – 160 metre kadar indik, ne akıl hakikaten bilmiyorum’ ifadeleri ise dikkat çekti.

Elazığ’da program için indikleri mağarada mahsur kalan ve 6 saatlik çalışma ile kurtarılan 5 kişilik TV ekibinin kamerasına hem içeride yaşadıkları zorluklar hem de mağaranın güzelliği yansıdı.

Dün Kanal 23 televizyonunun genel yayın yönetmeni ve "Doğa İçin Keşfet" programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Elazığ’ın Keban ilçesi sınırlarında bulunan Damla Taş Mağarası’na girdi. Yaklaşık 200 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip mağaradan 2 saat geçmesine rağmen geri dönen olmayınca yukarıda bekleyen görevliler, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bildirdi. UMKE’den bir görevli, ip ve oksijen tüpüyle mağaraya indi. Aşağı inen görevli, bir süre sonra Erol ve beraberindeki dağcılara ulaştı. Erol ve beraberindekiler 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

MAĞARANIN İÇİNDE YAŞANANLAR EKİBİN KAMERASINA YANSIDI

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde yukarı çıkarılan TV ekibinin kamerasına ise içeride yaşananlar yansıdı. Sorunsuz bir şekilde güzelliği ve içerisindeki sarkıtlarıyla dikkat çeken mağaraya inen ekibin dönüş yolunda yaşadığı zorluklar dikkat çekti. Yaklaşık 160 metre aşağı inen ve yukarı çıkarken zorlanan ekipten Metin Erol’un kayması sonucu tehlike atlattığı da öğrenildi. Bir süre yukarı tırmanan ekibin başarılı olamayınca kurtarma ekiplerini beklediği anların yer aldığı görüntülerde, karşılıklı konuşmalarla kendilerini sakinleştirmeleri de dikkat çekti.

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