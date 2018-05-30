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    Maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 yaralı

    İHA
    30.05.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Kayseri'nin Develi ilçesinde çinko madeni ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Havadan Mahallesi’nde bulunan bir çinko madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçükten 2 kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken maden işçisi Ö.K. (43) göçük altına kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk olarak gelen Yahyalı 112 sağlık ekipleri, yaralı kurtulanlara ilk müdahalelerini yaptı. AFAD ekipleri tarafından yapılan zehirli gaz ölçümünün ardından madene giren ekipler, yerin 100 metre içerisinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki kaya parçasının altında Ö.K.'nin cansız bedenini tespit etti.

    Ekipler ve maden işçileri tarafından hidrolik kaldırıcı, ram cihazı, kesme-ayırma aleti, testere gibi aletlerle yaklaşık 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından Ö.K.'nin cansız bedeni madenden dışarı çıkarıldı. Ö.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: maden ocağı , kayseri , gündem
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