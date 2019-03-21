Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ın (48) cesedi 3 saat sonra çıkarıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan’ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Soner Tarhan'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan'ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan'ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle