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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)
21.03.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ın (48) cesedi 3 saat sonra çıkarıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Soner Tarhan’ın cesedi, 3 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Soner Tarhan'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan'ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan'ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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