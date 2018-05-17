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    Lüks ciple bankanın önünde beklediler ve...

    Cemil ÖZDEMİR / DHA
    17.05.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Bağılar'da lüks cipli kapkaççılar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

    Olay, Bağcılar Evren Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı mahallede bulunan bir bankadan 200 bin TL çeken kişi, parayı koyduğu çantayla birlikte bir marketin otoparkına yürüyerek ilerledi. Bankadan çıkmasından itibaren bu kişiyi takip eden lüks cipli kapkaççılar harekete geçti. Şüpheliler de para dolu çantayla ilerleyen kişiye yaklaştı. Aracın arka koltukta oturan kişi, camdan sarkarak çantayı aldı. Çantayı vermek istemeyen mağdur ise yere düşerek yaralandı. Çantayı alan şüpheliler ciple hızla olay yerinden uzaklaştılar. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri lüks ciple kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: lüks cip , gündem
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