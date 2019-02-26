LÖSEV’de mutlu sona doğru
LÖSEV’in kurduğu LÖSANTE Hastanesi’nin tam kapasiteyle çalışması konusunda Sağlık Bakanlığı ile iki yıldır süren anlaşmazlık bitiyor.
Sağlık Bakanlığı, LÖSEV’e, “Kamu hastanesi gibi parasız hizmet vermeyi kabul ederseniz tam kapasite ile çalışma talebinizi değerlendireceğiz” yazısı gönderdi. LÖSEV de bakanlığın teklifini kabul ettiğini duyurdu. LÖSEV’den yapılan açıklamada LÖSANTE’nin yüzde 20 kapasiteyle çalıştığı, tam donanımlı 400 yataktan sadece 75’ine hasta yatırma izni verildiği anımsatıldı.
LÖSEV daha önce lösemi tedavisinde yakalanan başarı oranını ‘mutlu son’ temalı bir afişle duyurmuştu. Lösemili bir çocuğu anlatan ‘Canım Kardeşim’ adlı filmin finali, mutlu sona göre yeniden yazılmıştı.
Yoğun bakım, ameliyathaneler, radyoterapi, ilik nakli servislerinin 2 yıldır ruhsat verilmediği için boş olduğu anlatılan açıklamada şöyle denildi: “Kanser tedavisinde çok önemli bir cihaza sahip olunmasına rağmen çalışamayan radyoterapi kliniğimize de ruhsat verildiği takdirde LÖSANTE Hastanesi artık tam kapasite çalışacaktır. LÖSEV’in tek derdi daha fazla lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtarmaktır. 20 yıldır imkânsızları başaran LÖSEV’in cevabı; ‘Teklifinizi kabul ediyor ve tam ruhsat artı tam doktor kadrosu bekliyoruz’. 5 iş gününde ruhsatımızı bekliyoruz. Milletin tuğlaları ile yapılmış olan Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı LÖSEV sağlık kenti tam kapasite çalışsın. Bakanlık tam ruhsat versin hayat kurtarmaya devam edelim.”
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