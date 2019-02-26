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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

LÖSEV’de mutlu sona doğru

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LÖSEV’de mutlu sona doğru

LÖSEV’in kurduğu LÖSANTE Hastanesi’nin tam kapasiteyle çalışması konusunda Sağlık Bakanlığı ile iki yıldır süren anlaşmazlık bitiyor.

Sağlık Bakanlığı, LÖSEV’e, “Kamu hastanesi gibi parasız hizmet vermeyi kabul ederseniz tam kapasite ile çalışma talebinizi değerlendireceğiz” yazısı gönderdi. LÖSEV de bakanlığın teklifini kabul ettiğini duyurdu. LÖSEV’den yapılan açıklamada LÖSANTE’nin yüzde 20 kapasiteyle çalıştığı, tam donanımlı 400 yataktan sadece 75’ine hasta yatırma izni verildiği anımsatıldı.

LÖSEV’de mutlu sona doğru

LÖSEV daha önce lösemi tedavisinde yakalanan başarı oranını ‘mutlu son’ temalı bir afişle duyurmuştu. Lösemili bir çocuğu anlatan ‘Canım Kardeşim’ adlı filmin finali, mutlu sona göre yeniden yazılmıştı.

Yoğun bakım, ameliyathaneler, radyoterapi, ilik nakli servislerinin 2 yıldır ruhsat verilmediği için boş olduğu anlatılan açıklamada şöyle denildi: “Kanser tedavisinde çok önemli bir cihaza sahip olunmasına rağmen çalışamayan radyoterapi kliniğimize de ruhsat verildiği takdirde LÖSANTE Hastanesi artık tam kapasite çalışacaktır. LÖSEV’in tek derdi daha fazla lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtarmaktır. 20 yıldır imkânsızları başaran LÖSEV’in cevabı; ‘Teklifinizi kabul ediyor ve tam ruhsat artı tam doktor kadrosu bekliyoruz’. 5 iş gününde ruhsatımızı bekliyoruz. Milletin tuğlaları ile yapılmış olan Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı LÖSEV sağlık kenti tam kapasite çalışsın. Bakanlık tam ruhsat versin hayat kurtarmaya devam edelim.” 

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