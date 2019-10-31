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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ DHA
31.10.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Liseli öğrenciler kız arkadaşlarına mesaj atan marketçiye saldırdı!

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Liseli öğrenciler kız arkadaşlarına mesaj atan marketçiye saldırdı!

SULTANGAZİ'de, kalabalık öğrenci grubu kız olan arkadaşlarına mesaj attığı iddia edilen market sahibine saldırdı, marketin camlarını kırarak işyerini yerle bir ettiler. Market sahibi öğrencilerden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
  • Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
  • Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
  • Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir lisede eğitim gören öğrenciler, iddialara göre bir kız arkadaşlarına mesaj gönderdiğini öne sürdükleri Cihan İlgazi'nin sahibi olduğu markete geldi. Okulun yakınlarında bulunan markete gelen öğrenciler, İlgazi ile kısa bir süre konuştuktan sonra saldırdı.

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, okulun yakınlarında bulunan İlgazi'ye ait marketin önüne gelen kalabalık bir öğrenci grubu bir süre İlgazi ile konuşuyor. Daha sonra öğrencilerden biri İlgazi'ye kafa atıyor. Diğer öğrencilerde Cihan İlgazi'ye saldırmaya çalışırken, içeride bulunan bir müşteri araya girerek öğrencileri dışarı çıkarmaya çalışıyor.

Müşterinin tüm çabalarına rağmen öğrenciler İlgazi'ye saldırarak, reyonlarda bulunan ürünleri İlgazi'ye fırlatıyor. İlgazi'de ürünleri fırlatarak öğrencilere karşılık veriyor. Daha sonra öğrenciler dışarı çıkıyor. Cihan İlgazi ise marketin giriş kapısını kapatmaya çalışıyor. İçeride bulunan bir çocuğun ise tüm yaşananların arasında kaldığı, içeride bulunan müşteri tarafından marketin arka tarafına götürüldüğü kameraya yansıyor. Dışarı çıkan öğrencilerin sopalarla, tekmelerle, dubalarla marketin camlarını kırdıkları ve elindeki sopa ve dubaları Cihan İlgazi'ye fırlattıkları görülüyor.

ÖĞRENCİLERE TEK DAL SİGARA SATTIĞI ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Cihan İlgazi'nin işlettiği markete gelen öğrencilere 'dal' diye tabir edilen taneyle sigara sattığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan önce markete gelen çok sayıda öğrencinin tek dal sigara alarak, marketten ayrıldıkları görülüyor.

"BENİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER"

Market sahibi Cihan İlgazi, taciz iddialarını reddetti. Öğrencilerle abi, kardeş gibi olduklarını söyleyen İlgazi, "Aşağı yukarı 30-35 kişilerdi. Camları kırdılar. Ben kendimi zor içeri attım. İçerdeydim zaten. Beni dışarı çıkarmak istediler. Ben dışarı çıkmadım. Baktım kapı, pencereyi kırınca ben kendimi arka tarafa attım" dedi.

'GÖNDERDİĞİM MESAJ YANLIŞ ANLAŞILDI'

Kız öğrenciye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını söyleyen İlgazi, "Emniyete ve savcılığa bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

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