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Gündem
Nurettin FÄ°DANCAN- Elif FÄ°LÄ°Z/DHA
Haber GiriÅŸ: 08.01.2020 - 14:05,Son GÃ¼ncelleme:/

Lisede korkunç olay! SÄ±nÄ±fta arkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸan Rojbin...

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Lisede korkunç olay! SÄ±nÄ±fta arkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸan Rojbin...

DiyarbakÄ±r'Ä±n YeniÅŸehir ilÃ§esinde, lise Ã¶ÄŸrencisi Rojbin T. (14), 4'Ã¼ncÃ¼ kattaki sÄ±nÄ±fÄ±ndaÂ arkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra pencereden atladÄ±. AÄŸÄ±r yaralananÂ Rojbin T., hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken,Â Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmelerin, emniyette ifadelerine baÅŸvuruldu.Â

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde, merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Muazzez SÃ¼mer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiÂ Rojbin T., henÃ¼z bilinmeyen nedenleÂ 4'Ã¼ncÃ¼ kattaki sÄ±nÄ±fÄ±ndaÂ arkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±.Â Rojbin, tartÄ±ÅŸma sonrasÄ±Â pencereden kendisini boÅŸluÄŸa bÄ±raktÄ±. Ä°hbarla okula gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, zemine Ã§akÄ±lanÂ Rojbin'in aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸunu belirleyip, ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. Rojbin T., ambulansla Dicle Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Rojbin T.'nin hayati tehlikesinin olduÄŸu belirtildi.Â 

Olayla ilgili inceleme baÅŸlatan polis, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmelerin ifadelerine baÅŸvurdu.

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