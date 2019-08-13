Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran ortaöğretim mezunu vatandaşlar, KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmayı planlayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Lise mezunu vatandaşların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru tarihinin ne zaman olacağı da sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2019 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. Söz konusu sınav için başvuru tarihi ve sınav süreci netleşince, tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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