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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

LGS'de nakiller ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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LGS'de nakiller ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'de nakil işlemleri, birçok öğrenci, veli ve eğitimcinin aklındaki sorulardan birisini oluşturuyor. LGS nakilleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu husustaki açıklamalarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, LGS nakilleri ne zaman başlayacak ve yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte, o detaylar

LGS nakilleri ne zaman başlayacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İlk tercihlerinin neticesine göre nakil işlemi yapacak olan öğrenci ve veliler, bakanlığın açıkladığı bu tarihi merak ediyor. Peki, LGS nakilleri ne zaman başlayacak ve yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

NAKİLLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek.

Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla ikisi seçilebilecek.

Öğrenciler yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.

 

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