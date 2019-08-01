LGS nakil tercihleri ne zaman açıklanacak? 1. nakil sonuçları ne zaman belli olacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1. nakil tercihleri, ilk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için, 2 Ağustos'a kadar devam edecek. 1. Nakil süreci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan boş kontenjanlar bilgisi doğrultusunda tamamlanacak. Peki, LGS nakil tercihleri ne zaman açıklanacak? Lise 1. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, o konuya dair bilgiler.
LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri, bu sene iki dönem halinde, Bakanlığın yayımladığı, yerleştirme takvimi doğrultusunda tamamlanacak. Birinci nakil işlemlerinin bitmesine saatler kala, sonuçlar için öğrenci ve velilerin araştırmaları hız kazandı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS nakil sürecine dair bilgiler.
LGS 1. nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları belirlenen takvime göre 5 Ağustos’ta açıklanacak.
İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
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NAKİL TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
Öte yandan, öğrenciler istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Tercihler, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre yapılacak.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.
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