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25.12.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

LGS Aralık örnek soruları yayınlandı! 2020 LGS ne zaman?

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LGS Aralık örnek soruları yayınlandı! 2020 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı. Gözler şimdi LGS'nin 2020 etabının yapılacağı tarihte. İşte, LGS örnek soruları ve LGS'ye dair ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak açıklandı.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde bu yıl değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

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