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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Leyla diş teli yüzünden mi öldü? Ameliyatı yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı

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Leyla diş teli yüzünden mi öldü? Ameliyatı yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı

Adana'da 24 yaşındaki Leyla Sönmez’in hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen burun ameliyatını gerçekleştiren 76 yaşındaki Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A., genç kızın diş teli kullandığını, ameliyata da bu şekilde alındığını, Leyla’nın ameliyattan sonra bu tellerden enfeksiyon kapmış olabileceğini öne sürdü. 

Özel bir hastanede burun ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden Leyla Sönmez'i ameliyat eden doktorun ifadesi ortayı çıktı. Sönmez'i ameliyat eden doktor M.S.A.'nın ifadesinde genç kızı burnundaki et ve şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorluk çektiği için 29 Ocak’ta ameliyat ettiğini belirterek, “Hasta, burnunun üzerindeki hafif kemik çıkıntısının da alınmasını önerdi ve burun düşüklüğü olması nedeniyle burnunun ucunun kaldırılması talebinde bulundu. Ameliyat bittikten sonra düzenli bir şekilde uyandı, dinlenme odasına alındı ve ben de kendisiyle konuştum. Hasta çok iyi durumdaydı” dedi. 

Leyla’nın, ‘hasta dinlenme odası’na alınırken, kendisinin de bir sonraki ameliyatına devam ettiğini belirten M.S.A., ameliyattan bir süre sonra hastanın hafif bir burun tampon altında sızıntısı olduğu bildirilince genç kızın yanına gidip kontrol edip, tamponunu değiştirdiğini ve anormal bir durum da olmadığını söyledi. M.S.A., bundan 2 saat sonra bu kez mide bulantısı şikayeti bildirilince de kendisine bulantı kesici ilaçlar uygulandığını belirtti. 

Hastanın ameliyattan sonra tedbir amaçlı uyutulduğu bilgisini de veren M.S.A., "Kan bulgularının değerlendirilmesinde de kan takviyesini gerektiren bir durum olmadığına karar verildi ve hasta yatmaya devam etti. Hastanın kontrolümüzde kalması ve daha iyi tetkik edilmesi için bir gece daha kalmasına ben ve anestezi uzmanı doktor ile birlikte karar verdik. Diğer uzman doktorlarla serumun devamına ve ilaç takviyesine karar verdik" diye anlattı. 

30 Ocak’ta akşam saatlerinde Leyla’nın, eve gitmek istediğini, ancak kendisinin bir gece daha kalması için ısrar ettiğini kaydeden M.S.A., “Ameliyattan 40 saat sonra anestezi uzmanı P.D. ile bir durum değerlendirmesi yapıp, kan testlerini inceledik. Hastanın durumu kritiklik arz edebilir düşüncesiyle yoğun bakıma aldık. Hastanın bilinci yerindeydi, ancak solunum sıkıntısı vardı, tansiyonu da hafif düşme eğilimi gösteriyordu. Bunun üzerine serum vermeye devam ettik. Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla burundaki kanama durmuştu” diye konuştu. 

M.S.A., savunmasını şöyle sürdürdü: 

"Hastanın mevcut durumunun sadece psikolojik olduğu yönünde hiçbir beyanım olmadı, ancak nöroloji uzmanı S.K. tarafından, hastanın psikolojik olarak tepki verdiği tespit edilerek, ‘Xanax’ isimli ilaca başlandı. İvedi olarak 5 dakika içinde hastanemizin yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu daha da kritik olabilir, tedbirimizi önceden alalım düşüncesiyle kendisini Balcalı Hastanesi’ne sevk ettik. Hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Bu tür operasyonlarda ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı, biz de mevcut tamponu çıkartıp yenisini taktık. Hastanın kanaması 29 Ocak’tan itibaren 2 gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı. Bunun her ne kadar yapılan ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini düşünmeye başladık. Leyla Sönmez’in, söz konusu durumunun karnındaki bir durumdan kaynaklandığı şüphesi üzerine Balcalı Hastanesinde karın ameliyatına alındı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bu hastanın vefat etmesinden çok üzgünüm. Hasta yakınlarının Leyla ile ilgilenmediğim yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hastadan ilgi ve alakamı kesmedim. Vefat ettikten sonra ambulansla konulup Balcalı’ya sevk edildiği iddiaları da doğru değil." 

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