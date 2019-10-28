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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

KYK'da son durum: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK'da son durum: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi verecek. KYK, burs ve kredi başvurularını 16- 21 Ekim tarihleri arasında almıştı, başvuru sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu?

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs ve kredi başvuruları alındı. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak. Peki, sonuçlar için tarih bilgisi geldi mi, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

Burs/kredi tutarı ne kadar?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

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