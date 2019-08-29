KYK yurtlarının açılacağı tarih belli oldu! KYK yurtları ne zaman açılacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2019-2020 eğitim dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yurtların açılış tarihi de merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
Evlerinden uzakta yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK bu yıl da on binlerce öğrenciye hizmet vermeye devam edecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, ilk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. İşte, yurtların açılacağı tarih...
KYK, yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.
1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.
İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.
Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.
EN FAZLA 4 KİŞİLİK ODALAR
Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.
Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.
Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.
UCUZ VE SAĞLIKLI YEMEK İMKANI
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.
Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.
Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.
KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.
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