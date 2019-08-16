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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar?

Üniversite eğitimi almaya hak kazanan ya da eğitimlerini sürdüren binlerce kişinin KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili bilgiler araştırdığı konulardan biri olmaya devam ediyor. KYK başvuru kayıt süreci bu yıl da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılacak. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler.

2019 YKS tercih sürecinin sonlanmasıyla, öğrencilerin gündemine şimdi de KYK bursları ve barınma olanakları gelmeye başladı. Üniversite alacakları şehirlerde, KYK yurtlarına yerleşmeyi bekleyen öğrenciler, resmi kurumlar tarafından yapılan süreçle ilgili değerlendirmeler takip ediyor.  Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, kayıt süreci hakkında merak edilenler.

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK’nın yurt ve burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredileri, lisans öğrencileri için geçtiğimiz yıl 500 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam her yıl belirli düzeyde arttırılmakta olduğu için bu sene 600 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Burs miktarı ile açıklamanın bayram sonrası ilgili kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.

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