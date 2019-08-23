KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Doğru bilgi detayı!
Barınma ihtiyacını devlet imkanları ile karşılamak isteyen öğrencilerin araştırdığı KYK yurt sonuçları, müdürlüğün değerlendirmesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, KYK yurt sonuçları için beklenen açıklanma tarihi ne zaman? İşte, KYK yurt sonuçları hakkında öğrencilerin merak ettiği bazı detaylar
KYK yurt sonuçları için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. Başka bir şehirde eğitim hayatına başlayacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında barınma problemlerine çözüm getirecek. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YURTKUR tarafından değerlendirilen ve doğru bilgi vermenin önem arz ettiği KYK yurt başvuru sonuçları için tarih bilgisi
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 26 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.
YURT BAŞVURUSUNDA ADIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİN
KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaat esnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak. İşte, KYK yurt başvuru süreci hakkında tüm adımlar ve resimli anlatım;
Yurt başvuru ekranına giriş yapmadan önce aşağıdaki adımları takip etmeniz önerilir. Dolayısıyla adımları gözden geçirdikten sonra aşağıdaki başvuru ekranına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-1
1- Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-2
2- Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. “Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.
Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Kimlik Bilgilerim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-3
3- Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;
30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.
Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.
“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-4
4- Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-5
BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
5-Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-6
6- Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-7
7- Şehit çocuğu, Gazi çocuğu veya Gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde, hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini işaretlemeniz gerekmekte,
Ayrıca;
Seçtiğim özel ve özür durumum ilgili kamu kurum ya da kuruluşlarından doğrulanamaz ise Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edeceğim özel ve özür durumumu gösterir belgeyi yurt müdürlüğünde barınmaya
başlayacağım tarihte idareye teslim etmem gerektiğini biliyorum.
Belgeyi barınacağım yurt müdürlüğüne teslim etmediğim takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin bedelini ödeyerek kaydımın silinmesini kabul ediyorum. Kutucuklarını işaretleyip işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-8
8- Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.
KYK YURT BAŞVURUSU ADIM-9
9-Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.
“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.
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