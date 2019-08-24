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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları ne zaman bitecek?

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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları ne zaman bitecek?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan 2019 yurt başvuruları, e- Devlet aracılığıyla tamamlanmıyor. Başvuruların başlamasının ardından başvurular için son tarihin ne zaman olduğu ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuruları ne zaman bitecek?

Üniversiteli gençlerin barınma için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına yeni dönem başvuruları, 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı. "e-devlet" üzerinden herhangi bir ücret ödemeden yapılacak başvuruların ne zaman biteceği ve ardından sonuçlarının açıklanacağı ise bu hususta beklenti içinde olan kişilerce araştırılıyor. İşte, 2019 KYK yurt başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 19 Ağustos'ta başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI

Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.

Geçen öğretim yılında toplam 427 bin 152 başvurunun yaklaşık yüzde 90'ı olan 381 bin 852 öğrenci yurtlara yerleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 671 bin 508 kapasite ile hizmet veren 763 yurtta, yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunuyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2002 yılında 182 bin 258 olan yatak kapasitesi, bugün itibarıyla toplam 671 bin 508'e çıktı. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek. Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak.

Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek.

YURT FİYATLARI NE KADAR?

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile belirlenen alanlarda her yeni öğrenci bir fidan dikecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm spor tesislerinden faydalanarak, bütün branşlarda spor yapabilecek.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 26 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

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