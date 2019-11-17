KYK kredisi istenildiği zaman iptal edilir mi? KYK kredisi faizli mi ve iptal edilebiliyor mu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği kredi ya da burs hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, bu ödemelerin iptal olma ihtimalini merak ediyor. Peki, KYK kredisi istendiği takdirde iptal edilir mi? İşte, KYK kredisi faizli mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
KYK kredisini alırken her ne kadar taahhütname imzalamak gerekse de iptal etmek de mümkün olabilmektedir. Aynı durum KYK burs ödemeleri için de geçerlidir. Öğrenci, ihtiyacının olmadığını beyan etmesi halinde kredi ve burs iptalini gerçekleştirebilmektedir. Peki, KYK kredisi faizli mi geri alınıyor? İşte, o konuda bazı bilgiler
KYK KREDİSİ İSTENİLDİĞİ ZAMAN İPTAL EDİLİR Mİ?
Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.
Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.
KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ GERİ ÖDENİYOR?
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
- Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.
- Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.
- Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.
- İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.
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