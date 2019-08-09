KYK bursu ne kadar? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılacak?
KYK burs ve yurt başvurusu, üniversite eğitimi almaya hak kazanan binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Eğitimleri boyunca KYK bursu almak ve KYK yurtlarında barınmak isteyen birçok öğrenci, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK burs ve yurt başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatacağı süreçle birlikte alınmaya başlanacak. Başvurularının kabul olmasıyla birlikte öğrenciler, KYK bursu almaya hak kazanacak. Peki, KYK bursu ne kadar olacak? İşte, burs ve yurt başvuru tarihi hakkında bazı bilgiler
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredileri, lisans öğrencileri için geçtiğimiz yıl 500 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam her yıl belirli düzeyde arttırılmakta olduğu için bu sene 600 lira civarına yükselmesi bekleniyor. Burs miktarı ile açıklamanın bayram sonrası ilgili kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularının okul kayıtlarının yapılmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri aralığında alınacağı düşünülürse, KYK burs ve yurt başvurusunun bu süreçte alınmaya başlanacağı söylenebilir. İlerleyen günlerde ilgili kurumlardan açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURS VE KREDİSİ KESİLMEYECEK
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, öğrencilere burs ve kredi tahsis sürecinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin içerisinde, herhangi başka bir kurumdan burs alan ve asgari ücretle çalışan öğrencilerin burslarının kesilmeyeceğine dair detaylar da yer aldı. İşte, o değişiklik;
MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.
Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.
Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 29 — Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri
kesilir. )
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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