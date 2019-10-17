KYK burs ve kredi başvuruları başladı! e-Devlet KYK başvuru ekranı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2019 yılında üniversite öğrencileri için vereceği burslara yönelik başvuru başladı. 2019-YKS kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşen öğrenciler, e-Devlet aracılığı ile burs ve kredi başvurularını tamamlayabilecek. İşte, KYK burs ve kredi başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...
KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. Burs ve kredi başvuruları KYK tarafından alınmaya başladı. Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. İşte, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı...
2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvuruları alınmaya başlandı. Tüm başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.
ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.
Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim’e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.
24 SAAT ONLİNE DESTEK
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.
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