KYK burs sonuçlarında son durum: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merakla beklenirken, geçen sene burs sonuçlarının ne zaman açıklandığı da internette aranan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonuçların açıklandığı sosyal medyada yayılırken, kurum tarafından konu hakkında açıklama gelmişti. Peki KYK bursları geçtiğimiz yıl hangi tarihlerde açıklanmıştı?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu yıl da binlerce öğrencinin müracaatta bulunduğu KYK burs başvurusu sonrası gözler sonuçlara çevrilmişti. YURTKUR'dan 6 Kasım akşamı KYK burs ve kredi sonuçları için önemli bir açıklama geldi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) öğrencilere tahsis edeceği burs ve krediler için 6 Kasım akşamı bir hareketlilik yaşandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde oluşan yoğunluğun ardından resmi Twitter hesabından açıklama geldi.
Açıklamada,
"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."
ifadelerine yer verildi. İşte, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih..
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyurulmadı ancak geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
Peki, burs ve kredi ücretleri bu yıl ne kadar olacak?
KYK burs ve kredi miktarları hakkında açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.
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