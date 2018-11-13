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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ne zaman açılacak? Sosyal medya hareketlendi

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KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ne zaman açılacak? Sosyal medya hareketlendi

Sosyal medya üzerinden KYK burs sonuçları hakkında herhangi bir bilgilendirme olup olmadığını araştıran binlerce öğrenci, KYK.gov.tr resmi internet sitesini takip ediyor. Tahsis edilmesi halinde aylık 500 liralık bir maddi destek alacak olan öğrenciler, bu ödemeleri açacakları banka hesapları üzerinden tahsis edebilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bugün erişime açılmasını bekleyen öğrencilerden sosyal medya paylaşımları

KYK burs başvuru sonuçları için bugün bir açıklama yapılmasını bekleyen binlerce öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabını yakından takip ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ortalarına gelmeleri dolayısıyla kurumun bugünlerde açıklamaya yapılmasını bekleyen öğrenciler, KYK.gov.tr internet sitesini yakından takip ediyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerden gelen paylaşımlar ve konuyla ilgili son gelişmeler

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENTİSİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Tahsis edilecek olan ödemelerin hangi öğrencilere tanınacağını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 11 farklı kurumdan alınan bilgiler ışığında değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.

Önceki eğitim öğretim dönemlerinde yapılan sonuç açıklama süreçlerine dayanarak 13 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülen KYK burs başvuru sonuçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYADA KYK YOĞUNLUĞU

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun görüş, destek ve talep amaçlı hizmet veren sosyal medya sayfası üzerinden sonuçlar hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte, o paylaşımlardan bazıları;

@sserhatsk12
@KYK_DESTEK internet sitenize girilmiyo da burslar mı açıklandı ?

@yok_alaka
Twitter da "Ziraat Bankası, KYK’dan bu dönem ilk kez kredi/burs alacak öğrenciler için Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz şube ve tarihleri açıkladı. http://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz." diye twit gördüm. Buradaki tarihte mi kartımızı alıcaz?

@sergen793
@KYK_DESTEK Siteye suan da bağlantı sağlanamıyor açıklanması için öngörülen süre nedir daha ne kadar bekleyeceğiz ?

@MUSTAFA89695552
Bu burs sonuçlarını açıklayın artık

@atillabeyazgul
@KYK_DESTEK burs sonuçları ne zaman açıklanır

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin bu gönderilerine cevaben gönderilerde bulundu. İşte, o gönderiler;

"Duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr  internet sitemizi takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

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