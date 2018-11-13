KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ne zaman açılacak? Sosyal medya hareketlendi
Sosyal medya üzerinden KYK burs sonuçları hakkında herhangi bir bilgilendirme olup olmadığını araştıran binlerce öğrenci, KYK.gov.tr resmi internet sitesini takip ediyor. Tahsis edilmesi halinde aylık 500 liralık bir maddi destek alacak olan öğrenciler, bu ödemeleri açacakları banka hesapları üzerinden tahsis edebilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bugün erişime açılmasını bekleyen öğrencilerden sosyal medya paylaşımları
KYK burs başvuru sonuçları için bugün bir açıklama yapılmasını bekleyen binlerce öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabını yakından takip ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ortalarına gelmeleri dolayısıyla kurumun bugünlerde açıklamaya yapılmasını bekleyen öğrenciler, KYK.gov.tr internet sitesini yakından takip ediyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerden gelen paylaşımlar ve konuyla ilgili son gelişmeler
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENTİSİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Tahsis edilecek olan ödemelerin hangi öğrencilere tanınacağını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 11 farklı kurumdan alınan bilgiler ışığında değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.
Önceki eğitim öğretim dönemlerinde yapılan sonuç açıklama süreçlerine dayanarak 13 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülen KYK burs başvuru sonuçları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
SOSYAL MEDYADA KYK YOĞUNLUĞU
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun görüş, destek ve talep amaçlı hizmet veren sosyal medya sayfası üzerinden sonuçlar hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte, o paylaşımlardan bazıları;
@sserhatsk12
@KYK_DESTEK internet sitenize girilmiyo da burslar mı açıklandı ?
@yok_alaka
Twitter da "Ziraat Bankası, KYK’dan bu dönem ilk kez kredi/burs alacak öğrenciler için Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz şube ve tarihleri açıkladı. http://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz." diye twit gördüm. Buradaki tarihte mi kartımızı alıcaz?
@sergen793
@KYK_DESTEK Siteye suan da bağlantı sağlanamıyor açıklanması için öngörülen süre nedir daha ne kadar bekleyeceğiz ?
@MUSTAFA89695552
Bu burs sonuçlarını açıklayın artık
@atillabeyazgul
@KYK_DESTEK burs sonuçları ne zaman açıklanır
Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin bu gönderilerine cevaben gönderilerde bulundu. İşte, o gönderiler;
"Duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr internet sitemizi takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle