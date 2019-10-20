KYK burs başvurusu için sona gelindi! Burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, yaptığı KYK burs ve kredi başvuruları için son viraja girildi. Gözler şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru işlemleri kısa süre içinde sona erecek. Eğitim hayatları süresince alacakları bursun hayalini kuran öğrenciler, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
16 Ekim itibariyle başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular e Devlet üzerinden alınacak. Güncellemeler son güne kadar yapılabilecek. KYK, öğrencileri başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinden alınacak olan KYK kredi ve burs başvurusu esnasında aylık net gelir beyan edilecek. Kişinin kendisine ait net bir geliri yoksa da anne babasına, evli ise eşine ait aylık net gelir yazılacak. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu süreçte verilecek olan beyan KYK burs başvuru sürecini doğrudan etkileyecek.
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
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