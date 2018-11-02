KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?
GeriGündem KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.11.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

Yüz binlerce öğrencinin maddi giderlerini karşılayabilme amacıyla başvurduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, kurumun değerlendirmesini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin faydalanabileceği KYK burs imkanı, aylık 500 liralık gelir imkanı tanıyacak. Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, öğrenim kredisi için başvuruda bulunabilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla beklediği o sonuçlar

Çalışan öğrencilerin de faydalanabileceği KYK burs imkanı için gözler sonuç açıklamalarına çevrildi. İkamet ettikleri ya da doğup büyüdükleri şehirden farklı bir kente eğitim görmek için göç eden öğrenciler, buradaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK burs sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN GEÇMİŞ VERİLER O TARİHİ GÖSTERİYOR

Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama takvimi ele alındığında gözler kasım ayına çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.

İLK 100'E GİRENLER ÖNCELİKLİ OLACAK 

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 100'e giren öğrenciler, ham puan bazında değerlendirilecek. Bu öğrencilerin burs alma imkanı artış gösterecek. 

2019 İTİBARİYLE BURS MİKTARI ARTIŞ GÖSTERECEK

Her yıl belirli oranda artış gösteren burs ve kredi ücretleri için yeni yıl miktarları açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini alacak olan öğrenciler, Lisans eğitimi için aylık 500 lira, Yüksek Lisans eğitimi için 1000 ve Doktora eğitimi için 1500 lira çekecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek. 

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye ve ABD’den karşılıklı çok önemli karar

Okulda korkunç olay! Kız arkadaşının attığı yumrukla öldü

Eski koca dehşeti! Önce eşini sonra camide başkasını bıçakladı

Türkiye'nin 7 harikası