KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

Çalışan öğrencilerin de faydalanabileceği KYK burs imkanı için gözler sonuç açıklamalarına çevrildi. İkamet ettikleri ya da doğup büyüdükleri şehirden farklı bir kente eğitim görmek için göç eden öğrenciler, buradaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için KYK burs sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN GEÇMİŞ VERİLER O TARİHİ GÖSTERİYOR

Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama takvimi ele alındığında gözler kasım ayına çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.

İLK 100'E GİRENLER ÖNCELİKLİ OLACAK

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 100'e giren öğrenciler, ham puan bazında değerlendirilecek. Bu öğrencilerin burs alma imkanı artış gösterecek.

2019 İTİBARİYLE BURS MİKTARI ARTIŞ GÖSTERECEK

Her yıl belirli oranda artış gösteren burs ve kredi ücretleri için yeni yıl miktarları açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini alacak olan öğrenciler, Lisans eğitimi için aylık 500 lira, Yüksek Lisans eğitimi için 1000 ve Doktora eğitimi için 1500 lira çekecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.