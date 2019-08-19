KYK 2019 yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca KYK bağlı yurtlara başvurular alınmaya başlandı. Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. İşte, 2019 KYK yurt başvuruları hakkında tüm detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bugün başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.

Geçen öğretim yılında toplam 427 bin 152 başvurunun yaklaşık yüzde 90'ı olan 381 bin 852 öğrenci yurtlara yerleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 671 bin 508 kapasite ile hizmet veren 763 yurtta, yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunuyor.

YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2002 yılında 182 bin 258 olan yatak kapasitesi, bugün itibarıyla toplam 671 bin 508'e çıktı. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek. Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak.

Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile belirlenen alanlarda her yeni öğrenci bir fidan dikecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm spor tesislerinden faydalanarak, bütün branşlarda spor yapabilecek.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.