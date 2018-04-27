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    Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Olayı müteakip saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

    Etiketler: Son dakika , terörle mücadele , TSK , gündem
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